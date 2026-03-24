Departament nierównego traktowania? Wicedyrektorka na macierzyńskim odwołana

Minister do spraw równości Katarzyna Kotula (Lewica)
O odwołaniu zastępczyni dyrektora departamentu ds. równości w ubiegłym tygodniu poinformował portal WP. Dziś kobieta zabiera głos w sprawie i twierdzi, że wyjaśnienia Katarzyny Kotuli wprowadzają opinię publiczną w błąd.
Urzędniczka, która została odwołana z funkcji zastępczyni dyrektora departamentu ds. równego traktowania w KPRM to adwokatka Milena Adamczewska-Stachura. Według informacji portalu WP, kobieta od czerwca ubiegłego roku przebywała na zwolnieniu lekarskim, a we wrześniu urodziła dziecko. W październiku została odwołana ze stanowiska.
Prawo do dziedziczenia i wspólnego rozliczania się oraz uzyskiwania informacji o stanie zdrowia - to najważniejsze zapisy projektu ustawy o statusi...
Teoretycznie wszystko odbyło się zgodnie z prawem, ponieważ zgodnie z Kodeksem pracy „pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie – niezwłocznie lub w określonym terminie – odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał”. Kontrowersje budzi jednak moment, w którym do tego doszło.
„Zawsze w takiej sytuacji trzeba spojrzeć szerzej i się zastanowić, czy on nie jest motywowany na przykład tym, że osoba urodziła dziecko, czy korzysta z urlopu macierzyńskiego” – mówi w rozmowie z portalem mecenas Maria Sankowska-Borman, specjalistka od prawa pracy.
Po artykule Katarzyna Kotula odniosła się do sprawy, twierdząc, że podane przez portal informacje nie są prawdziwe.
„Osoba pełniąca funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie ds. Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie została zwolniona, a jej stosunek pracy nie został rozwiązany. Nadal pozostaje pracownikiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i korzysta z pełni praw przysługujących jej na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy” – napisała na platformie X.
Nierówne traktowanie chłopców i mężczyzn oraz jednostronne działania na rzecz równości wpychają mężczyzn w ramiona sił skrajnych. Odwrócenie tego t...
Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania dodała, że urzędniczka może wrócić do pracy w dowolnym momencie. „Dotychczas jednak nie nawiązała kontaktu ani z Kancelarią, ani z Departamentem ds. Równego Traktowania w sprawie ewentualnego powrotu” – napisała Katarzyna Kotula.
Odwołana wicedyrektorka postanowiła zabrać głos. W rozmowie z Wirtualną Polską podkreśla, że dotąd nie chciała nagłaśniać sprawy, jednak po komentarzu Katarzyny Kotuli zmieniła zdanie.
– Pojawiły się wyjaśnienia, które wprowadzają w błąd, sugerują, że problemu nie ma i że to ja nie zrozumiałam sytuacji – mówi Milena Adamczewska-Stachura. – Według mojej wiedzy jedyną przyczyną mojego odwołania był fakt urodzenia przeze mnie dziecka i związanej z tym nieobecności w pracy – dodaje urzędniczka.
Wyjaśnia, że pismo z odwołaniem otrzymała sześć tygodni po urodzeniu dziecka.
– Jest w nim jasno wskazane, że w momencie zakończenia urlopu rodzicielskiego zacznie biec moje wypowiedzenie. A kiedy okres wypowiedzenia się skończy, stosunek pracy zostanie rozwiązany. W tym piśmie nie ma mowy o żadnym innym możliwym scenariuszu – tłumaczy Milena Adamczewska-Stachura.
Kobieta dodaje, że nie dostała żadnej oficjalnej informacji na temat możliwości powrotu do pracy. Przyznaje, że uderzający jest fakt, że do sytuacji doszło w departamencie ds. równego traktowania.
– To przede wszystkim działanie sprzeczne ze standardem równego traktowania, którego taka instytucja powinna nie tylko przestrzegać, ale który powinna też promować i umacniać – podsumowuje kobieta.
