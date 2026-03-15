Według źródeł zaznajomionych ze sprawą ajatollah uważał, że Modżtaba Chamenei nie jest wystarczająco kompetentny, by zostać najwyższym przywódcą Iranu. W materiałach wywiadowczych wskazywano także na problemy w jego życiu prywatnym.

Mimo tych zastrzeżeń 56-letni duchowny został w ubiegły weekend wybrany przez radę duchownych na nowego najwyższego przywódcę Iranu.

Do zmiany władzy doszło w dramatycznych okolicznościach. Osiem dni wcześniej Ali Chamenei zginął w izraelskim ataku rakietowym, który był pierwszym uderzeniem w wojnie prowadzonej przez Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko Iranowi.

Według amerykańskich władz młodszy Chamenei miał zostać w tym ataku ranny, ale pozostał w najbliższym kręgu władzy swojego ojca. Jego dokładny stan zdrowia nie jest jednak jasny.

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth powiedział w piątek dziennikarzom, że duchowny jest „ranny i prawdopodobnie oszpecony”. Z kolei wiceprezydent JD Vance potwierdził, że został trafiony w trakcie jednego z uderzeń.