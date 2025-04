Kalifornia kontra Donald Trump. Gubernator pozywa za cła

Pozew, złożony w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii, wzywa sąd do uznania ceł nałożonych przez prezydenta Trumpa za nieważne i wydania nakazu wstrzymania ich wdrażania.

„Prezydent nie ma uprawnień do wprowadzania jednostronnych taryf”

Autorzy pozwu argumentują, że wykorzystanie przez Trumpa IEEPA (International Emergency Economic Powers Act, ustawy przyznającej prezydentowi Stanów Zjednoczonych uprawnienia do wprowadzania regulacji gospodarczych w sytuacjach nadzwyczajnych), jest niezgodne z prawem.

IEEPA daje bowiem prezydentowi uprawnienia do podejmowania określonych działań, jeśli ogłosi on stan wyjątkowy w reakcji na zagrożenie bezpieczeństwa narodowego lub gospodarczego.

Ustawa, uchwalona przez Kongres w 1977 r., określa wiele różnych działań, które prezydent może podjąć, ale cła nie są jednymi z nich. W rzeczywistości jest to pierwszy przypadek, kiedy prezydent powołuje się na tę ustawę, nakładając cła. A Kalifornia pierwszym stanem USA, który go za to pozwał.