Początek końca „miesiąca miodowego” Donalda Trumpa? „Pociąg zwalnia”

Natomiast sen. Rand Paul ostrzegł republikanów, że „cła nie tylko nie są dobre ze strony gospodarczej, ale również politycznej”. – Gdy William McKinley sięgnął po cła w 1890 r., republikanie stracili 50 procent miejsc w Kongresie w kolejnych wyborach. Podobnie było po wprowadzeniu aktu celnego Smoot–Hawley w latach 30. – powiedział.

– Ostre reakcje świata na wojnę celną Trumpa, afera wokół dyskusji o wojennych planach na platformie Signal oraz pojawiająca się wśród republikanów frustracja to oznaki, że „miesiąc miodowy” drugiej kadencji Trumpa może dobiegać końca – opiniuje Politico.com.

W sobotę we wszystkich 50 stanach tysiące ludzi protestowały przeciw polityce Trumpa

Początki zwrotu w nastawieniu do Donalda Trumpa i jego prawej ręki w zakresie odchudzania federalnego rządu Elona Muska widać też po wynikach ubiegłotygodniowych wyborów w Wisconsin. Miliarder wydał 25 mln dol. na przekupienie mieszkańców tego stanu do głosowania na popieranego przez prezydenta Trumpa konserwatywnego kandydata do stanowego sądu najwyższego. Wybory te, choć w zasadzie lokalne, śledził cały kraj, ciekawy reakcji wyborców w stanie zaliczanym do jednego z kluczowych w prezydenckich wyborach. Okazało się jednak, że ani poparcie Trumpa, ani pieniądze Muska na nic się zdały. Zmobilizowały za to wyborców w Wisconsin do głosowania na kandydatkę liberalną. – Demokracja żyje i daje o sobie znać w naszym stanie. Niech cały kraj wyciągnie lekcję z wyborów w Wisconsin – powiedział Ben Wikler, przewodniczący Partii Demokratycznej w Wisconsin.

W specjalnym głosowaniu do Kongresu na Florydzie wygrali kandydaci popierani i sympatyzujący z prezydentem Trumpem: Jimmy Patronis i Randy Fine. Nie było to niespodzianką, bo ich dystrykty to ostoje republikańskie, ale co ciekawe, kandydaci ci zwyciężyli o wiele mniejszą przewagą głosów niż ich poprzednicy. Utraty większości w Kongresie republikanie boją się jak ognia. Z tego powodu prezydent Trump cofnął nominację konserwatywnej kongresmenki z Nowego Jorku Elise Stefanik na stanowisko ambasadorki USA w ONZ, żeby jej miejsce Kongresie nie trafiło w mniej „lojalne” ręce.

Demokraci wciąż szukają spójnego planu działania oraz przekazu, który poderwie masy, ale ducha walki wśród członków tej partii pozytywnie poruszył w ubiegłym tygodniu senator Cory Booker, który przez ponad 25 godzin przemawiał w Senacie, krytykując administrację Donalda Trumpa i jego agendę.