Spór o rocznicę koronacji Chrobrego. Hołownia kwituje propozycje Kaczyńskiego i Tuska: To nie temat na żarty

„Miejsce najbardziej symboliczne: Gniezno. Sejm i Senat pierwszy raz od prawie 10 lat zbiorą się poza Warszawą. Byłoby dobrze, gdyby rząd równie godnie uczcił tę wspaniałą rocznicę. To nie temat na żarty" - napisał Hołownia.

Propozycja Jarosława Kaczyńskiego dla „wszystkich patriotów”

Kilka dni temu prezes PiS Jarosław Kaczyński wezwał „wszystkich patriotów do udziału w marszu z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego, czyli symboli woli, suwerenności i siły polskiego ducha”. Marsz ma się odbyć 12 kwietnia o godz. 12 w Warszawie. Zaproszenie pojawiło się na koncie, oznaczonym nazwiskiem Jarosława Kaczyńskiego na platformie X.

- To przede wszystkim marsz rocznicowy. On wpisuje się ze względów kalendarzowych w kampanię wyborczą, ale tak naprawdę chodzi o to, że tysięczna rocznica pierwszej koronacji króla Polski zdarza się raz na tysiąc lat i warto ją jakoś obejść. I my to robimy - podkreślił prezes PiS.