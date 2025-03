Czytaj więcej Polityka Prof. Ewa Marciniak: PiS między młotem a kowadłem. Inwestycja w Nawrockiego raczej się nie zwróci Prof. Ewa Marciniak, politolożka i szefowa CBOS, uważa, że "styl komunikacji, który preferuje Karol Nawrocki, nie przemawia do wyborców Prawa i Sprawiedliwości". - Widzę, że „inwestycja” w osobę Karola Nawrockiego raczej się nie zwróci - powiedziała. Była też pytana o sytuację Ukrainy po rozmowach w Dżuddzie i politykę prowadzoną przez Donalda Trumpa.

Efekt flagi?

Jeżeli to Rafał Trzaskowski byłby uosobieniem tego efektu flagi, to znaczy, że łączono by go z rządem. A on się od niego dystansuje. Myślę, że to jest dobra ścieżka – usytuowanie się nie jako polityka Platformy Obywatelskiej, tylko właśnie jako kandydata na prezydenta.

Ale też widzimy, że zaczyna zwracać się do kobiet. Tak jak KO w 2023 r.

Obecnie o ich głosy nie jest już tak łatwo, bo od 2023 r. w ważnych dla nich sprawach niewiele się wydarzyło. Dlatego być może zaangażowanie małżonki Rafała Trzaskowskiego spowoduje, że więcej kobiet wyborami się zainteresuje. Małżonka kandydata może być aktywna zupełnie na innych płaszczyznach – bardziej „ludzkich”, jak na przykład profilaktyka zdrowotna. Małżonka w kampanii to osoba, która może definiować swojego męża i pokazywać całość jego obrazu.

Jak wyglądałaby nasza scena polityczna, gdyby do drugiej tury wszedł Mentzen, a nie Nawrocki?

Dla Sławomira Mentzena otarcie się o drugą turę to wielki sukces, bo to jest budowanie kapitału politycznego na wybory parlamentarne. Natomiast w PiS zapewne miałaby miejsce dezorganizacja. Możliwe, że wokół powstałyby jakieś małe partie. Sam PiS zapewne zacząłby się budować jako chadecja. A przegrana Nawrockiego byłaby porażką dla Jarosława Kaczyńskiego. Myślę jednak, że wszystkie siły i środki będą zaangażowane w to, by jednak to Karol Nawrocki był w drugiej turze.