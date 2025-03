Podcast „Rzecz w tym”: Czy Europa jest gotowa zastąpić USA w pomocy Ukrainie?

Propozycja przewiduje zmianę wymogów fiskalnych. – Unijne traktaty przewidują pewną dyscyplinę budżetową. Państwo członkowskie nie może mieć długu publicznego powyżej 60 proc. produktu krajowego brutto, a bieżącego deficytu sektora budżetowego powyżej 3 proc. PKB. Von der Leyen mówi: złagodźmy to. Pod jakimi warunkami? To się jeszcze okaże. Niektórzy mówią, że to będzie łagodzone tylko dla państw, które już osiągnęły 2 proc. PKB, czyli na przykład Polska będzie mogła z tego skorzystać. Ale Belgia, która nie ma jeszcze 2 proc. PKB wydatków na obronę, nie będzie mieć złagodzenia wymogów fiskalnych – tłumaczy dziennikarka.

Unia Europejska już wcześniej podejmowała kroki w kierunku większej samodzielności w kwestiach obronności. Podczas pierwszej kadencji Trumpa, gdy groził on wycofaniem USA z NATO, w Europie zaczęły pojawiać się głosy o konieczności budowania własnych struktur bezpieczeństwa. Teraz te działania mogą przyspieszyć.

Czy Europa rzeczywiście może przejąć rolę USA w kwestii bezpieczeństwa wschodniej flanki?

