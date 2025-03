Większość ekspertów w Moskwie jednak wskazuje, że co prawda na naszym kontynencie pojawiają się próby przerwania wojny, ale na razie nikt z Europejczyków nie rozmawiał z Rosjanami. „Faza zbrojnego konfliktu trwa, a może nawet zaostrzy się, bo obecnie Ukraina nie ma nic do stracenia. A i Rosja zainteresowana jest w zwiększeniu dynamiki” – sądzi jeden z ekspertów.

– Europa opracowuje swój plan pokojowy dla Ukrainy, promuje ideę sił pokojowych, a to praktycznie zamrożenie konfliktu. (…) Obecnie wielu (w Europie) zrozumiało, że Rosja bierze górę w tym konflikcie. Dlatego zaproponowano jego zamrożenie, rozejm bez udziału Rosji – wyjaśnia z kolei politolog z Rosyjskiej Akademii Nauk Siergiej Fiodorow.

Kłótnia Zełenskiego z Trumpem, Europy z USA i radość Moskwy

– To jest pewnego rodzaju odpowiedź Waszyngtonowi, po tym jak Trump pokłócił się z Zełenskim, a amerykańska pomoc już nie idzie do Kijowa (na razie to nieprawda – red.). Trump ma swój plan pokojowy (…), Europejczycy próbują coś zaproponować przeciw niemu – dodał.

Czytaj więcej Polityka Bernie Sanders: Pod wieloma względami Donaldowi Trumpowi podoba się to, co robi Władimir Putin Donald Trump jest patologicznym kłamcą i większość Amerykanów o tym wie. Większość Amerykanów wie, że wojnę rozpoczęła Rosja, a nie Ukraina – zapewnił w rozmowie z serwisem Kyiv Independent senator Bernie Sanders, były kandydat na prezydenta USA w prawyborach Partii Demokratycznej.

Największą, choć głęboko skrywaną radość odczuwają w Rosji właśnie z powodu konfliktu Europy i USA. – Obecnie problem Ukrainy odzwierciedla nawet bardziej fundamentalny problem: na ile Europa gotowa jest powalczyć o swoją strategiczną autonomię. Na razie jest tylko dużo rozmów. (…) I oczywiście, jak w przypadku innych ważnych spraw, wśród Europejczyków nie ma jedności – zauważa ekspert Klubu Wałdaj Andriej Kortunow.

Na razie więc wszystko zaczyna się i kończy na Trumpie. – On jest głównym organizatorem „dealu”, ale organizuje go po kolei. Najpierw ciśnie na Ukrainę. Gdy dostanie od niej wszystkie podpisy i gwarancje, to zacznie cisnąć Moskwę – równie brutalnie. I tu nie powinniśmy żywić żadnych iluzji – przestrzega Konstantin Simonow.