„Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z dotychczasowych działań rządu Donalda Tuska?” - takie pytanie zadano w nowym sondażu pracowni Opinia24 dla RMF FM. W ankiecie brało udział 1001 osób.

Co czternasty respondent (7 proc.) odparł, że jest „zdecydowanie” zadowolony, „raczej” pozytywnie rząd odbiera co czwarty (24 proc.). Niezadowolenie z prac rządu kierowanego przez lidera Platformy Obywatelskiej „raczej” wyraził co czwarty pytany (24 proc.), a „zdecydowanie” - co trzeci (33 proc.).

Najnowszy sondaż. Jak Polacy oceniają prace rządu Donalda Tuska?

Ogółem negatywny stosunek do działań obecnego rządu, tworzonego przez Koalicję Obywatelską, Polskę 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe i Nową Lewicę, wyraziło 57 proc. uczestników sondażu, zaś pozytywny - 31 proc. Zdania nie miał (odpowiedzi „nie wiem / trudno powiedzieć”) co ósmy ankietowany (12 proc.).

Z sondażu Opinia24 wynika, że kobiety są mniej zadowolone z działań rządu Tuska od mężczyzn (29 do 32 proc. wskazań pozytywnych, 62 do 53 proc. wskazań negatywnych). Spośród poszczególnych grup wiekowych, najmniej osób zdecydowanie zadowolonych z rządu jest wśród ankietowanych w wieku 18-24 lat (3 proc.) oraz 30-39 i 40-49 (po 4 proc.). Biorąc pod uwagę wszystkie odpowiedzi, najbardziej zadowoleni (39 proc. wskazań) z rządu Tuska są najstarsi (60 lat i więcej), najmniej (21 proc.) osoby w średnim wieku (30-39 lat).