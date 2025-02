Ambasador Ukrainy: Nie zgodzimy się na warunki narzucone nam przez Rosję i USA

- Otwartość do rozmowy z Amerykanami jest po naszej stronie widoczna (…) Cały obszar komunikacji podpowiada nam, że musimy pracować z nową administracją tak, żeby bronić swoich interesów i interesów Europy. Musimy mówić jednym głosem, ale musimy też działać - powiedział w rozmowie z TVN24 Wasyl Bodnar, zaznaczając, że „Europa nie zawsze zachowywała się aktywnie w stosunku do istniejącej wojny”.

Ambasador Ukrainy w Polsce: Donald Trump chce zawrzeć pokój najmniejszym kosztem

Wasyl tłumaczył także, czego Ukraina oczekuje od Stanów Zjednoczonych. - Donald Trump jest biznesmenem i chce zawrzeć pokój kosztem, który jest dla najmniejszy - powiedział. Ambasador Ukrainy odniósł się także do tego, że w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmowy między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi zakończyły się bez ogłoszenia porozumienia w sprawie metali ziem rzadkich, które ma kluczowe znaczenie, jeśli Kijów chce pozyskać sobie przychylność Donalda Trumpa. - To była nasza propozycja, która padła przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego pół roku temu. To jest sprawa do dyskusji, wiele propozycji prezydenta Trumpa może się nie podobać, ale to jest sprawa do dyskusji - zaznaczył Wasyl.

Czytaj więcej Dyplomacja Negocjacje ws. wojny na Ukrainie? Wysłannik USA: Przy stole nie będzie Europy Kiedy będziemy siedzieć przy stole, to będzie dwóch protagonistów (...) i pośrednik – powiedział na marginesie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC) generał Keith Kellogg. Jak zaznaczył, „Europy nie będzie bezpośrednio przy stole negocjacyjnym w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie”.

Wasyl Bodnar: Ukraina nie zgodzi się z warunkami, które zostaną jej narzucone przez Amerykanów i Rosjan

- Pan prezydent Zełenski powiedział w Monachium, że musimy się razem zorganizować. W hymnach narodowych Francji jest przesłanie – we francuskim: obywatele, bierzcie broń, formujcie bataliony”, a w polskim mówi się tym, że da się przykład, jak walczyć. Czyli można to połączyć. Trzeba walczyć o Europę, w różny sposób, i to jest nasze przesłanie - powiedział ambasador.

Bodnar odniósł się też do wypowiedzi sekretarza obrony USA, Pete'a Hegsetha, który stwierdził, że przystąpienie Ukrainy do NATO – tak jak powrót granic tego kraju do tych z 2014 roku – jest mało prawdopodobne. - Nie. Nie są do przyjęcia - odpowiedział, zapytany o to, czy takie warunki pokoju są dla Ukrainy do przyjęcia.