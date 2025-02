Mówiąc o powiększających się szeregach Reform UK Farage mówił, że jest to dowód na to, że „coś się dzieje w kraju”. - Ludzie chcą prawdziwego politycznego przywództwa. Chcą prawdziwej zmiany. O tym to świadczy – stwierdził.



Z fali napływających do kraju pod rządami Borisa Johnsona od 2021 roku, milionów, które przyjechały, tylko 20 proc. pracuje i ma swój wkład. Pozostali są dla nas kosztem, dla podatników Nigel Farage, lider Reform UK

W wyborach parlamentarnych z 2024 roku Reform UK zdobyła 4 mln głosów, 14,3 proc. wszystkich głosów oddanych w wyborach. Przełożyło się to jednak zaledwie na 5 mandatów ze względu na ordynację wyborczą w Wielkiej Brytanii, w której parlamentarzystów wybiera się większością względną w jednomandatowych okręgach wyborczych. Jeśli poparcie dla partii – tak jak dla Reform UK – jest rozproszone po całym kraju, wówczas większość głosów oddanych na nią „marnuje się” (dla porównania – walijska Plaid Cymru uzyskała 194 811 głosów, ale skoncentrowanych w „swoich” okręgach – i obsadziła 4 mandaty).



Farage początkowo nie zamierzał startować w wyborach do Izby Gmin, ale ostatecznie zmienił zdanie – i zdobył mandat.



Nigel Farage zapowiada deportacje z Wielkiej Brytanii. „Żadnego przyrostu populacji przez imigrację”

Lider Reform UK w czasie przemówienia w Wiltshire zaatakował Partię Konserwatywną za to, że „zdradziła kraj otwierając granice dla imigrantów, podnosząc podatki i nie realizując brexitu”. - Wzrost liczby mieszkańców kraju o 10 milionów w ciągu ostatnich 20 lat obniżył poziom życia wszystkich w tym kraju – stwierdził Farage.



- To naprawdę niesamowite. Z fali napływających do kraju pod rządami Borisa Johnsona od 2021 roku, milionów, które przyjechały, tylko 20 proc. pracuje i ma swój wkład. Pozostali są dla nas kosztem, dla podatników. To oburzające – mówił.