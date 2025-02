Rekonstrukcja: Oczekiwanie na kierunki dla gospodarki 10 lutego

Zmiany dotyczące struktury rządu i konsolidacja spraw gospodarczych wychodzi też naprzeciw postulatom biznesu. Jeszcze w trakcie ubiegłorocznego kongresu EFNI w Sopocie premier Tusk publicznie usłyszał postulat, by w rządzie pojawił się wicepremier ds. gospodarczych. Tusk wtedy sceptycznie odniósł się do tej propozycji, mówiąc m.in. o kwestiach koalicyjnych. Ale ewidentnie w KPRM jest przekonanie, że wybory prezydenckie dają okazję do poważnych zmian, jeśli chodzi o strukturę rządu. Nowym elementem jest za to plan gospodarczo-inwestycyjny, który Tusk zaprezentuje 10 lutego na GPW – i konieczność jego realizacji w dalszej części kadencji.

Pewne jest jedno: zmiany w gabinecie nie będą gładkie, bo każdy z koalicjantów będzie chciał dokładnie przedyskutować sytuację i dojść do kompromisu Michał Kabaciński, były poseł, obecnie PR-owiec

Jaki jest polityczny sens tego wszystkiego? – Myślę, że chodzi o to, by wyborcy skupili się na kampanii prezydenckiej, a nie na kwestiach związanych z układaniem rządu. Bo pewne jest jedno: zmiany w gabinecie nie będą gładkie, bo każdy z koalicjantów będzie chciał dokładnie przedyskutować sytuację i dojść do kompromisu – mówi nam Michał Kabaciński, były poseł, obecnie PR-owiec. – Niezależnie od tego zapowiedź już dziś rekonstrukcji ma też pokazać, że rząd chce doprowadzić do jakiejś korekty, wyciągnięcia wniosków i narzucenia nowych kierunków polityki po wyborach – dodaje Kabaciński.

Rekonstrukcja rządu: Co na to wszystko koalicjanci?

Im dalej od Koalicji Obywatelskiej, tym większy jest sceptycyzm co do sensu ogłaszania dziś zamysłu daleko idących zmian w rządzie – planowanych na czerwiec. – Tu chodzi o to, by opinia publiczna przestała koncentrować się na tym, co robi, a czego nie robi rząd – przyznaje jeden z rozmówców z Polski 2050. I dodaje, że zmiany w rządzie i jego strukturze są możliwe, ale tylko po uzgodnieniu wśród liderów. I te ostatnie słowa padają zarówno publicznie, jak i w kuluarach. To wszystko sprawia za to, że po wyborach prezydenckich – niezależnie od ich wyniku – przesilenie rządowo-koalicyjne jest coraz bardziej prawdopodobne. Nie ma w tej chwili za to mowy o renegocjacji samej umowy koalicyjnej i zmian, np. jeśli chodzi o rotację na stanowisku marszałka Sejmu. To ma wydarzyć się w listopadzie 2025 roku. Nic też nie wskazuje na to, że rząd odejdzie od modelu, w którym nie ma powołanego rzecznika całego gabinetu.