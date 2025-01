Jak zakończyć najazd Putina na Ukrainę? Trump traci cierpliwość

Nowy sekretarz Departamentu Stanu USA Marco Rubio zaś przypomniał, że porozumienie musi zawierać kompromis, czyli ustępstwa z obu stron. Członek obecnej ekipy Trumpa Robert Wilkie powiedział wprost, że Waszyngton może wywrzeć presję na liderów obu walczących krajów.

Z Ukrainą sprawa jest prostsza. Trump już podpisał dekret zawieszający pomoc USA skierowaną za granicę. Na razie jednak nie jest jasne, czy zakaz obejmuje również Kijów – znaczna część pomocy dla niego była zatwierdzana przez Kongres i prezydent nie może jej wstrzymać. Samo jednak podpisanie dekretu uznano w Kijowie za „gest dobrej woli, zaproszenie Putina do rozmów”.

– Ekipa Trumpa nie jest gotowa zrezygnować ze wspierania Ukrainy i na pewno boi się tego, że klęska Ukrainy może stać się ich własną przegraną. Trump przecież będzie kontaktował się z Xi Jinpingiem – szefem znacznie wyższego szczebla (niż Putin). I jeśli teraz Trump okaże się słabeuszem przed Putinem, to dalej nie ma dla niego perspektyw. Byłoby mu bardzo trudno realizować jego zagraniczne ambicje – rosyjski politolog z Pragi Aleksandr Morozow opisuje dylematy nowej administracji w Waszyngtonie.

Na razie nie wiadomo, jak nowa administracja mogłaby zmusić Putina do rozmów i ustępstw. – Putin będzie musiał bardzo dokładnie przemyśleć skutki ewentualnej odmowy. I powiem wam dlaczego. Bo wśród wielu podpisywanych (przez Trumpa) dokumentów jest taki, który pozwoli uruchomić energetyczny potencjał Ameryki. (…) Zostaną odkręcone krany ze skroplonym gazem i popłynie on do Europy. (…) Obecność Ameryki na światowym rynku ropy zacznie wpływać na obniżkę jej ceny – sądzi Wilkie.

Czy Trump uznał rosyjskiego przywódcę za „loosera”

Część ekspertów już obecnie uważa, że nie czekając na pierwszą rozmowę, Trump zaczął usztywniać swoją pozycję wobec Putina. Prezydent zmienił swój stosunek do rosyjskiego lidera, gdy tylko dowiedział się, jak słaba jest rosyjska gospodarka, sądzi profesor uniwersytetu w Yale Jeffrey Sonnenfeld. „Powrót Trumpa (do władzy) może zrzucić gospodarkę Putina ze skały, może zadać śmiertelny cios miotającemu się reżimowi Putina. (…) Właściwe użycie sankcji sprawi, że do Wielkanocy rosyjska gospodarka będzie wisiała na włosku” – napisał w tygodniku „Time”.