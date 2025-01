Jak pisał w „Rzeczpospolitej” Marek Kozubal w kwietniu 2025 roku Fundacja Wolność i Demokracja wraz z ekspertami z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz z IPN, a także archeologami ukraińskimi rozpocznie prace ekshumacyjne w Puźnikach w Ukrainie.

Do poprzedniego spotkania Tuska z Zełenskim doszło 17 grudnia we Lwowie. - Rozmawialiśmy długo i bardzo szczerze o sytuacji geopolitycznej, na froncie, o przyjaźni polsko-ukraińskiej, o naszych relacjach - mówił po tamtym spotkaniu Tusk.

Zełenski spotka się z Andrzejem Dudą

Szef polskiego rządu mówił we Lwowie również o tym, że „Ukraina zawsze mogła liczyć na polskie wsparcie, jeśli chodzi o członkostwo w NATO”. - Nic się tu nie zmienia, gdyby to zależało od Polski, nie trwałoby to dłużej niż jeden dzień, ale możecie liczyć tutaj na naszą dyplomację i nasze działania, będziemy robili, co w naszej mocy, aby perspektywa członkostwa w NATO dla Ukrainy była coraz bardziej realna – podkreślił.

Zełenski ma w środę spotkać się również z prezydentem Andrzejem Dudą. To trzecia wizyta prezydenta Ukrainy w Warszawie od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Poprzednie wizyty miały miejsce w kwietniu 2023 roku i lipcu 2024 roku.