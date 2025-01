Jean-Marie Le Pen nie żyje. Zemsta na Charlesie de Gaulle’u

Jean-Marie Le Pen uważał uznanie niepodległości Algierii przez Charlesa de Gaulle'a za zdradę

Jean-Marie Le Pen wywodził się z bardzo ubogiej rodziny, żył wręcz w nędzy, w szczególności po przedwczesnej śmierci w tajemniczych okolicznościach jego ojca. Już po rewolucji studenckiej z 1968 roku dał się poznać jako zdecydowany przeciwnik poglądów lewicowych. Do polityki wprowadził go Pierre Poujade, który tak naprawdę zainicjował po drugiej wojnie światowej populizm we Francji. To dzięki niemu Le Pen po raz pierwszy został deputowany. Krewki z charakteru, zaciągnął się jednak do wojska i brał udział w walkach o ochronę francuskich Indochin, a potem Algierii. To właśnie to drugie doświadczenie, zakończone oddaniem po 132 latach francuskiej kolonii w 1962 roku, okazało się dla niego decydujące. Jean-Marie Le Pen Uznał wówczas, że Charles de Gaulle, godząc się na niepodległość dla Algierczyków, zdradził Francję.

Jean-Marie Le Pen, który w 1972 roku utworzył własne ugrupowanie Front Narodowy, poszedł jednak dalej. Aż do końca swojego życia starał się wybielać reżim Vichy. Uważał, że komory gazowe, w których śmierć poniosły miliony ofiar III Rzeszy, to „szczegół historii” a Hitler był symbolem postępu społecznego.



Źródłem sukcesu Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pena stał się przede wszystkim strach przed imigracją

Ugrupowanie Le Pen trwało na marginesie francuskiego życia politycznego do wyborów europejskich w 1984 roku kiedy uzyskało prawie 11 proc. głosów. Sukces zawdzięczało przede wszystkim obawom społeczeństwa przed masową imigracją, w szczególności w warunkach kryzysu gospodarczego. Od tego czasu, choć z przerwami, poparcie dla tej formacji stale rosło: w wyborach parlamentarnych w lipcu zeszłego roku na partię Marine Le Pen oddało głos 37 proc. Francuzów a łącznie z jej sojusznikami poparcie to zbliżyło się do 45 proc.

Pewną rolę odegrał w sukcesie Frontu Narodowego odegrał socjalistyczny prezydent Francois Mitterrand, który zresztą sam w latach okupacji kolaborował z rządem marszałka Philippa Petaina. Wprowadził on proporcjonalną ordynację wyborczą.

Pewną w tym rolę odegrał socjalistyczny prezydent Francois Mitterrand, który zresztą sam, w latach okupacji, kolaborował z rządem marszałka Philippa Petaina. Wprowadził on wówczas proporcjonalną ordynację wyborczą. To dało Le Pen kilkudziesięciu deputowanych i w praktyce uniemożliwiło, przez jakiś czas, powrót do władzy tradycyjnej prawicy, która wykluczała sojusz z Frontem Narodowym.