Święto Trzech Króli. Para prezydencka opublikowała przesłanie

- Wszystkim państwu życzymy szczęścia, zdrowia i błogosławieństwa Nowonarodzonego - powiedziała Kornhauser–Duda, po czym prezydent zakończył wystąpienie życzeniami „wszystkiego dobrego”.

Orszaki Trzech Króli

W Krakowie orszak, który jest podzielony na trzy części, przyciągnął tłumy ludzi. Pochody wyruszyły z różnych miejsc, by połączyć się na Rynku Głównym. Z okazji 1000-lecia koronacji pierwszego polskiego króla, Bolesława Chrobrego, do orszaku dołączyli królowa Jadwiga i król Jan III Sobieski. W jednym z orszaków szedł metropolita abp Marek Jędraszewski, który wcześniej w wygłoszonej na Wawelu homilii nawiązał do biblijnej opowieści o Herodzie i, mówiąc m.in. o aborcji, ostrzegał przed grożącym dzieciom niebezpieczeństwem. Podczas obchodów w Krakowie fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zbierała fundusze na pomoc dla bezdomnych. Na Rynku Głównym odbyły się koncerty kolęd i pastorałek.

Orszak Trzech Króli w Krakowie Foto: PAP/Łukasz Gągulski

W Toruniu ulicami sprzed pomnika Mikołaja Kopernika przeszła parada w stylu hiszpańskim, w której wzięły udział tysiące mieszkańców i turystów. Obchody rozpoczęła msza św. w katedrze św. Janów. W czasie parady rozdawano słodycze. Jedną z atrakcji był carillon z Muzeum Gdańska.

Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana świętem Trzech Króli lub Epifanią, przypada 6 stycznia. To jedno z pierwszych świąt kościelnych. Od 2011 r. to w Polsce dzień wolny od pracy.