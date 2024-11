Trump, który obejmie urząd prezydenta 20 stycznia, zapowiedział, iż nałoży „dodatkowe 10-procentowe cła” na import z Chin do czasu, aż Pekin nie powstrzyma napływu do USA substancji chemicznych wykorzystywanych do produkcji fentanylu, silnego środka przeciwbólowego. W ostatnich latach rocznie, z powodu przedawkowania fentanylu, umiera ok. 100 tys. Amerykanów.



Chińskie media ostrzegają: W wojnach celnych nie ma zwycięzców

Po zapowiedzi Trumpa w „China Daily” i „Global Times”, dziennikach Komunistycznej Partii Chin, ukazały się artykuły ostrzegające, że Trump nie powinien czynić z Chin „kozła ofiarnego” kryzysu związanego z epidemią zażywania fentanylu w USA.



„Wymówka, jaką prezydent-elekt podał, aby usprawiedliwić groźbę nałożenia dodatkowych ceł na import z Chin, jest naciągana” - pisze „China Daily”.



„Nie ma zwycięzców w wojnach celnych. Jeśli USA będą kontynuować upolitycznianie relacji gospodarczych i handlowych przez uczynienie broni z ceł, nikt nie wyjdzie z tego bez szwanku” - czytamy w chińskim dzienniku.