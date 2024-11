Krzysztof Kwiatkowski: Zatrzymanie Jacka Sutryka to sygnał, że prokuratura działa niezależnie

Mieliśmy oczywiście wszyscy informację o tym, że Jacek Sutryk był niechlubnym absolwentem studiów MBA na Collegium Humanum, ale wtedy nie mieliśmy żadnych innych informacji ponad to, o czym informował sam Jacek Sutryk, który mówił, że normalnie uczestniczył w studiach, normalnie przystępował do egzaminu i normalnie nabył uprawnienia - mówił Krzysztof Kwiatkowski, senator Platformy Obywatelskiej. Zwrócił uwagę na to, że w tej sprawie "prokuratura działa niezależnie".