Kamala Harris ostrzega przed Donaldem Trumpem przemawiając w symbolicznym miejscu

W wiecu Harris w Waszyngtonie, według jej sztabu, miało uczestniczyć ponad 75 tys. osób. Wiceprezydent USA przemawiała dokładnie w tym samym miejscu, w którym swoje przemówienie 6 stycznia 2021 roku wygłosił Trump. Wielu krytyków byłego prezydenta uważa, że tamto przemówienie Trumpa zachęciło jego zwolenników do ataku na Kapitol.



Reklama

Kamala Harris w Waszyngtonie ostrzega przed Donaldem Trumpem: To jest ktoś opętany żądzą zemsty

- Wiemy kim jest Donald Trump – powiedziała Kamala Harris. Wiceprezydent USA oskarżyła swojego rywala o to, że wysłał on „uzbrojony tłum” do Kapitolu, by zmienić wynik wyborów prezydenckich.



- To jest ktoś, kto jest niestabilny, opętany żądzą zemsty, pochłonięty przez żal i pragnący niekontrolowanej władzy – kontynuowała kandydatka Partii Demokratycznej na prezydenta.



- Musimy przestać wytykać innych palcami i zacząć się jednoczyć - mówiła jednocześnie Harris apelując do Amerykanów o to, by zapomnieli o podziałach.