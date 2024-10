Marek Migalski: Życie w postpisizmie

Całkowicie przeorana świadomość Polaków

Nie ma powrotu do polityki spod znaku hasła: „pieniędzy nie ma i nie będzie”. Przeciwnie – pieniądze są i będą. A że dzieje się to za pomocą powiększania dziury budżetowej i zaciągania kolejnych pożyczek? Trudno. Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do wieku emerytalnego – żadnych dyskusji o tym, że w związku z wydłużaniem się naszego życia i niską dzietnością kobiet powinniśmy pracować dłużej. Nic z tego – nic z tego, co dało PiS, nie będzie odebrane. Amen.

Jeśli lud chce być traktowany w godny sposób, to tak właśnie będzie. A to za pomocą obietnicy organizacji igrzysk olimpijskich… za 20 lat, a to dzięki kontynuowaniu budowy CPK, a to za sprawą dojechania firmy wytwarzającej legalny produkt w postaci alkotubek. Vox populi, vox Dei. Żadnego marudzenia o dyscyplinie budżetowej czy konieczności zaciskania pasa. Hulaj dusza, przyszłości nie ma. Żyje się raz i to w dodatku teraz!

Kaczyński całkowicie przeorał świadomość Polaków – żyją dziś w cieniu jego urojeń, obsesji i wizji. Żeby nimi rządzić, trzeba po części (i to dużej) mówić i myśleć tak jak Kaczyński. Ustrój, który stworzył - z podporządkowaną władzy prokuraturą, sterowalnymi mediami, pogardą dla prawa i konstytucji, upolitycznieniem wszystkich instytucji publicznych, żelaznymi elektoratami reagującymi na inaczej myślących jak zombie na dźwięk klaksonu, gospodarką nakierowaną na interesy narodowe, liczną i uzbrojoną po zęby armią, patriotyczną propagandą wciskającą się zewsząd, obsesją na punkcie historii – otóż ten ustrój przetrwał jego rządy i ma się obecnie bardzo dobrze.

Czy w Polsce wciąż realizowany jest program prezesa PiS?

To postpisizm. Najpoważniejszym problemem jest to, że w przeciwieństwie do swego poprzednika, postkomunizmu, nie widać na horyzoncie sił politycznych, które chciałyby z nim walczyć. Obecna władza w dużej mierze kreatywnie go kontynuuje, a PiS już szykuje się do przedstawienia się jako ta partia, która musi wrócić do władzy, by go ulepszyć i udoskonalić – ku radości i pożytkowi demosu. Jedynie Konfederacja zgłasza pewne obiekcje wobec części postpisowskiego imaginarium, ale dorwanie się przez nią do władzy, we współpracy wszak z PiS, byłoby jak dolanie oliwy do ognia. Znikąd ratunku przed postpisizmem. Bo przecież nie może on nadejść ze strony partii Razem, która w wielu kwestiach byłaby turbodoładowaniem postpisizmu.