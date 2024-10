Republikanie na pokładzie Kamali Harris. Kto ją popiera?

Ponad 200 osób, które pracowały w administracji byłych prezydentów George’a H.W. Busha i George’a W. Busha, jak również w biurze senatorów Mitta Romneya oraz nieżyjącego już sen. Johna McCaina, wystosowało list poparcia dla Kamili Harris. – Ideologicznie nie zgadzamy się w wielu kwestiach z wiceprezydent Harris i gubernatorem Walzem. To naturalne. Ale alternatywna jest nie do zaakceptowania. Demokracja zostanie nieodwracalnie zagrożona przez kolejną administrację Trumpa – napisali.

Współpracownicy Reagana, były szef CIA i FBI, córka byłego burmistrza Nowego Jorku. Dlaczego krytykują Trumpa?

Kamilę Harris poparło również 17 byłych pracowników administracji prezydenta Ronalda Reagana. Napisali, że to „wybór między uczciwością i demagogią”, zaznaczając, że ich inicjatywa to nie poparcie dla Partii Demokratycznej, ale „gorące wsparcie dla demokracji”. Natomiast William Webster, dyrektor CIA i FBI w administracjach Reagana i George’a H.W. Busha, dołączył się do listu poparcia dla Harris podpisanego przez ponad 100 byłych pracowników rządowych zajmujących się bezpieczeństwem narodowym i polityką zagraniczną. – Z pewnością będziemy się nie zgadzać z Kamalą Harris w wielu kwestiach krajowych i zagranicznych, ale wierzymy, że jest odpowiednią osobą na stanowisko prezydenta, a Donald Trump nie – napisali.

Głośnym krytykiem Donalda Trumpa od kilku lat jest też córka byłego burmistrza Nowego Jorku, a potem prawnika Donalda Trumpa Rudy’ego Giulianiego. – Trump zabrał mi ojca. Nie pozwólcie mu zabrać naszego kraju – napisała kilka dni temu w magazynie „Vanity Fair” Caroline Rose Giuliani, która w przeciwieństwie do swojej konserwatywnej rodziny jest demokratką. – Ciągle pytam się, jak Ameryka znowu może rozważać możliwość wyboru Donalda Trumpa po wszystkich szkodach, które wyrządził – pisze Giuliani, która w październiku 2020 r., tuż przed ostatnimi wyborami opublikowała artykuł pt. „Giuliani jest moim ojcem. Proszę wszystkich, głosujcie na Joe Bidena i Kamilę Harris”. Jej ojciec, niegdyś legenda miasta Nowy Jork, w którym skutecznie walczył z przestępczością, wspierając Donalda Trumpa w kłamstwach na temat skradzionych wyborów, stracił licencję prawniczą w Waszyngtonie oraz majątek.

Melania Trump napisała książkę. Poparła aborcję

Za swego rodzaju odwrót od polityki Donalda Trumpa można też uznać poparcie dla dostępu do aborcji, które sygnalizuje w swojej książce Melania Trump, żona republikańskiego kandydata, który za sukces swojej pierwszej kadencji w Białym Domu uważa wycofanie federalnego prawa do aborcji w USA. Tymczasem dostęp do aborcji stał się jednym z głównych tematów tej kampanii wyborczej, który motywuje wyborców do głosowania.

– Wolność jednostki jest podstawową zasadą, której strzegę. Bez wątpienia nie ma miejsca na kompromis, jeśli chodzi o to podstawowe prawo, które wszystkie kobiety posiadają od urodzenia” – mówi Melania Trump w nagraniu promującym książkę, umieszczonym w mediach społecznościowych. – Ograniczanie prawa kobiety do podjęcia decyzji, czy usunąć niechcianą ciążę, jest na równi z odebraniem jej kontroli nad jej własnym ciałem – pisze w książce, która ma się ukazać na rynku w tym tygodniu.