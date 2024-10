Polityczny desant na Totalizator Sportowy. Borys Budka: To tylko jedna spółka

Chodzi o wymianę dyrektorów regionalnych w państwowej spółce. Jak ustalił Onet, na tych stanowiskach zostali zatrudnieni lokalni działacze PO, PSL i Lewicy, bliscy współpracownicy czołowych parlamentarzystów koalicji rządzącej orazkolega Donalda Tuska. Należąca w pełni do Skarbu Państwa spółka przeprowadziła w ostatnich miesiącach kadrową rewolucję, wyrzucając wszystkich regionalnych dyrektorów, a w ich miejsce powołując osoby z politycznymi powiązaniami.

Borys Budka: Za całą politykę kadrową spółki odpowiedzialność bierze zarząd

– O sytuacji w Totalizatorze Sportowym dowiedziałem się z Onetu. Nawet nie wiem, kiedy byli wymieniani ci dyrektorzy regionalni i czy były jakieś konkursy. Za całą politykę kadrową spółki odpowiedzialność bierze zarząd, a nie minister. Ze mną na ten temat nikt nie rozmawiał – skomentował Borys Budka. – Zarządy państwowych spółek nie konsultowały ze mną, kogo zatrudniają. Minister nie ma tu żadnych kompetencji – zapewnił w rozmowie z Onetem.

Dodał jednak, że Ministerstwo Aktywów Państwowych pilnowało, by w spółkach nie było czynnych działaczy politycznych albo osób powołujących się na znajomości. – Jeśli chodzi o rady nadzorcze i zarządy tych spółek, bardzo pilnowaliśmy, by nie znaleźli się w nich czynni politycy. Ministerstwo nie ma żadnych narzędzi, by móc nadzorować politykę kadrową na niższych szczeblach – powiedział.

Borys Budka wierzy, że kryterium doboru dyrektorów w Totalizatorze Sportowym nie była legitymacja partyjna

Odniósł się też do konkretnej sytuacji, która zaistniała w Totalizatorze Sportowym. – Mówimy o jednej spółce, więc nie generalizowałbym tego na wszystkie spółki Skarbu Państwa – stwierdził. – Widziałem komunikat ministerstwa w sprawie Totalizatora i wierzę, że ta sprawa zostanie dokładnie przeanalizowana i że wyciągnięte zostaną odpowiednie wnioski – powiedział.