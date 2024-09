Antony Blinken nie miał tym razem zbyt wiele czasu. Mimo wyczerpującej podróży koleją w nocy ze środy na czwartek z Kijowa z polskiej stolicy po spotkaniach z prezydentem, premierem i szefem dyplomacji wyleciał tego samego dnia do Waszyngtonu. W piątek rano prezydent Biden chce od swojego ministra usłyszeć, jaka jest sytuacja na froncie i czy Ameryka powinna przekroczyć kolejną czerwoną linię, zgadzając się na użycie przez Ukraińców pocisków dalekiego zasięgu (do 250 km) do neutralizacji rosyjskich obiektów wojskowych położonych daleko za granicą kraju.

Reklama

Tego samego dnia prezydent USA będzie gościł premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Chce z nim skoordynować swoje stanowisko w tej kluczowej sprawie. A potem, jak twierdzi agencja Bloomberg, będzie rozmawiał o tym w Waszyngtonie z Wołodymyrem Zełenskim.

Czytaj więcej Komentarze Jędrzej Bielecki: Ameryka przestaje mówić o integralności terytorialnej Ukrainy Antony Blinken to jeden z najbardziej wytrawnych dyplomatów USA. W jego ustach każde słowo się liczy, w szczególności gdy mówi o wojnie z mocarstwem atomowym, jakim jest Rosja. Dlatego definicja zwycięstwa Ukrainy, do jakiej dwukrotnie wracał w Warszawie, z pewnością jest wynikiem głębokiej ewolucji strategii Ameryki.

Wszystko wskazuje na to, że Ameryka jest u progu spełnienia oczekiwań Ukraińców, choć zapewne nie zostanie to ogłoszone oficjalnie w piątek w trosce o to, aby nie prowokować Rosji.

– Od początku wychodziliśmy naprzeciw potrzebom Ukrainy tak, aby miała środki do odparcia rosyjskiej agresji. Dostosowywaliśmy naszą strategię do tego, co robi Rosja, do sytuacji na froncie. Tak też będzie i teraz. Po to właśnie pojechałem do Kijowa, aby usłyszeć, jak Ukraińcy widzą przebieg tej wojny – oświadczył w polskim MSZ Antony Blinken.