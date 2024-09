A jednak wszystkie te różne obrazy łączy w jakimś sensie wspólny mianownik. Jest nim dojmujące wrażenie twardego zderzenia się konkretnych obywateli, którzy nie są zapewne ulubieńcami rządzących, z janusowym obliczem nowej władzy. Z jej determinacją, ostentacją, niepokojącą pewnością siebie, a w części tych przypadków zapewne także z polityczną rachubą zamkniętą od wieków w trzech łacińskich słowach: divide et impera.

Topniejący kredyt „świętego spokoju”. Kończy się taryfa ulgowa dla rządu Donalda Tuska

Powie ktoś, że to nic nadzwyczajnego. Metoda rządzenia przez dzielenie jest wszak tak stara jak polityka, a na współczesnym polskim areopagu do perfekcji już dawno doprowadzili ją pospołu Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Podobnie zresztą jak od lat, obaj po mistrzowsku nosić potrafią marsowe maski, nieustępliwych dla wroga, przyjaciół ludu.

A jednak, trzeci już gabinet premiera Tuska zdaje się w tym wymiarze szybko zbliżać do punktu w jakimś sensie zwrotnego, właśnie do brzegu pewnego politycznego Rubikonu. I nie chodzi tu tylko o alarmujące sondaże, jak ostatnie badanie CBOS odnotowujące wyraźny spadek zaufania do rządu. Rzecz bardziej w politycznym momentum.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Rząd Donalda Tuska ma więcej przeciwników niż zwolenników CBOS opublikował nowe wyniki badania dotyczącego poparcia dla rządu Donalda Tuska, oceny polityki gospodarczej prowadzonej przez rząd oraz oceny samego premiera.

Każdy bowiem, kto przejmuje władzę po latach politycznych wstrząsów, awantur i niepokojów, wraz z jej ciężarem dostaje też solidny polityczny kredyt „świętego spokoju”. Niewypowiedziane przekonanie mniej zaangażowanego elektoratu, że po męczących rządach „tamtych”, lepszy będzie rząd każdy inny, a po latach wyczerpania polityczną szarpaniną należy się nam wreszcie chwila spokoju i normalności. Stąd w pierwszych miesiącach, a nawet latach, nowa władza liczyć może na pewną taryfę ulgową, a jej pierwsze polityczne grzechy traktowane bywają – czasem życzeniowo – jako pojedyncze epizody.

Kredyt ten – z czego po roku 2015 korzystał skutecznie PiS – działa tym dłużej, im więcej nowa władza przynosi nowych politycznych prezentów. Nie jest jednak ani nieograniczony, ani bezterminowy. A jednym z momentów, który go zamyka, jest właśnie nieprzyjemne poczucie rosnącej grupy wyborców, że nowa władza nie aż tak bardzo różni się w swej metodzie od poprzedników, że stara pokusa politycznej buty nadal krąży po rządowych gabinetach, a polityka znów twardo stuka do drzwi tych, którzy nie bardzo mogą się przed nią bronić. Dziś jeszcze do drzwi przeciwników władzy, ale jutro zastukać może przecież do każdego.