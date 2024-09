Władimir Putin z wizytą w Mongolii. Prezydent Rosji nie zostanie aresztowany

Demonstranci z flagą Ukrainy przed Pałacem Rządowym w Ułan Bator REUTERS/B. Rentsendorj

MSZ Ukrainy apeluje do Mongolii: Putin to zbrodniarz wojenny

Ukraiński MSZ apelował do władz Mongolii o aresztowanie „zbrodniarza wojennego” Władimira Putina. – Porwanie ukraińskich dzieci to tylko jedno z wielu przestępstw, za które Putin i pozostałe wojskowo-polityczne kierownictwo Rosji powinni ponieść odpowiedzialność – czytamy w oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji.

Na zatrzymanie Putina w Ułan Bator nie było jednak żadnych szans. Powołując się na rozmówców na Kremlu, Bloomberg poinformował, że władze w Moskwie otrzymały gwarancje od Mongolii, że Putin nie zostanie zatrzymany w Ułan Bator. Kluczem do zrozumienia sytuacji mogą być wielkie rosyjsko-chińskie projekty energetyczne, które mają być budowane przez terytorium Mongolii.

Tuż przed wizytą Władimir Putin w rozmowie z mongolską gazetą „Onoodor” zapowiedział, że zakończono już przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 960-kilometrowego gazociągu Sojusz Wschód, którym z Rosji ma popłynąć surowiec do Chin. – Początkowo mongolscy partnerzy chcieli ograniczyć się tylko do roli tranzytowej, ale teraz rozpatrują możliwość wykorzystywania części taniego gazu z gazociągu na rzecz rozwoju gospodarki i infrastruktury – powiedział Putin. Odnotował też, że Rosja dostarcza do Mongolii paliwo po „ulgowych cenach”. Zapowiadał też rozwój szybkiej kolei w Ułan Bator, w której połowa udziałów należy do rosyjskich kolei państwowych (RŻD).