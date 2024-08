Kandydatem Kamali Harris na wiceprezydenta został Timothy Walz. 60-letni polityk – już drugą kadencję – sprawuje urząd gubernatora Minnesoty.

"Z dumą ogłaszam, że poprosiłam Tima Walza o bycie moim kandydatem na wiceprezydenta. Jako gubernator, trener, nauczyciel i weteran, jest oddany rodzinom pracującym, takim jak jego. To wspaniałe mieć go w drużynie" - poinformowała Harris we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Wybory w USA: Timothy Walz kandydatem Kamali Harris na wiceprezydenta

Wcześniej informację tę – choć nieoficjalnie – podało CNN. Teraz została ona potwierdzona.

Jeden ze sztabowców Kamali Harris powiedział, że Walz był faworytem sztabu kandydatki Partii Demokratycznej na prezydenta. - Jeśli to będzie on, będziemy podekscytowani. Lubimy go — mówił rozmówca CNN.