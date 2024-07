W czasie kończącego się szczytu NATO Joe Biden odnosząc się do prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego powiedział: „Panie i panowie, prezydent Putin”. Sam szybko się poprawił. - Prezydent Putin? Zamierzam pokonać prezydenta Putina, prezydent Zełenski. Jestem tak skupiony na pokonaniu Putina — wyjaśnił.



Joe Biden zapewnia, że jego stan zdrowia jest dobry

Jednak w czasie konferencji prasowej pytany o to czy ma zaufanie do wiceprezydent Kamali Harris Biden odparł: „Słuchajcie, nie wybrałbym wiceprezydent Trump, by była wiceprezydentem, gdyby nie miała kwalifikacji, by być prezydentem. Zacznijmy od tego”. Tego błędu Biden nie skorygował. - Ma kwalifikację, by być prezydentem — dodał mając na myśli Harris.



Biden na konferencji prasowej podkreślał, że nadal zamierza ubiegać się o prezydenturę w wyborach z 5 listopada, mimo rosnącej presji ze strony Partii Demokratycznej, by wycofał się z wyścigu.



Pytany o to czy rozważa scenariusz w którym wycofuje się z wyścigu w wyborach na rzecz wiceprezydent Kamali Harris, odparł: „Nie, chyba że przyjdą do mnie i powiedzą, 'nie ma mowy, żebyś wygrał'”.



- Przed nami długa droga w tej kampanii i zamierzam iść dalej. Mam jeszcze dużo do zrobienia. Mamy dużo rzeczy, które trzeba zakończyć - dodał.