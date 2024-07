Unia Europejska znalazła rozwiązanie. Chce izolować Orbána

Czytaj więcej Polityka Tomasz Siemoniak: Viktor Orban staje się żałosnym pionkiem Rosji Jak ocenił w "Kropce nad i" szef MSWiA Tomasz Siemoniak, Viktor Orban "rozrywa jedność Zachodu, jedność NATO, jedność Unii Europejskiej". - I powinien zapłacić za to cenę, bo jest po stronie zła, po prostu sytuuje się po stronie zła - zaznaczył.

Zachowanie Orbána wywołało dyskusję o możliwości odebrania Węgrom prezydencji i przyspieszenia polskiej. Jednak przeważają głosy, że w najbliższych miesiącach poza odgrywaniem politycznego przedstawienia Orbán UE nie zagrozi. I należy go po prostu politycznie izolować, np. poprzez wysyłanie na spotkania do Budapesztu niższych rangą urzędników państw UE.

– Postawmy mu się. Ale jednocześnie nie przesadzajmy, nie koncentrujmy się na nim – mówi nieoficjalnie jeden z naszych rozmówców w Parlamencie Europejskim (PE).

Viktor Orban chce być na czele prawicowej krucjaty

Krytycy Orbána przyznają, że bardzo inteligentnie przygotował on pierwsze dni swojej prezydencji. Niezapowiedziane wizyty w Moskwie i Pekinie zsynchronizował z inicjatywą stworzenia nowej grupy politycznej w PE, która zrzesza skrajną prawicę. I mimo że Fidesz nie jest w niej największą delegacją, bo prym wiedzie francuskie Zjednoczenie Narodowe, to wszyscy mówią o ugrupowaniu Orbána, a nie Le Pen. Tworzy wrażenie, że węgierski premier staje na czele prawicowej krucjaty w UE. I choć będzie to trzecia co do wielkości grupa w PE, to jednak ani stanowisk, ani wpływów w UE nie będzie miała.