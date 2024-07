Kto poprze ustawę aborcyjną?

Koalicja rządząca zdaje się jednak w tej sprawie (jak

i w innych kwestiach światopoglądowych) nie odpuszczać. „Będziemy głosować za depenalizacją aborcji. Będziemy

głosować za związkami partnerskimi jako projektem rządowym, chociaż nie wszystkich udało mi się przekonać. Kończymy dyskusję, czas na decyzje” – napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Jaki jest sens pracowania nad czymś, co z góry skazane jest na niepowodzenie? Po pierwsze kwestie aborcyjne były istotną obietnicą złożoną w czasie kampanii wyborczej, a zwrot w kierunku kobiet i ich praw dał rządzącym ugrupowaniom przychylność wyborczyń. Dalsze zwlekanie z realizacją tej obietnicy będzie źle widziane. Tym bardziej że już samo przełożenie przez marszałka Szymona Hołownię debaty aborcyjnej z marca na okres po wyborach samorządowych spowodowało spięcia w koalicji.

Także piątkowe głosowanie nad dekryminalizacją będzie testem dla koalicji, bo przegłosowanie ustawy pokazałoby jej jedność. Czy to się uda? Na razie wiadomo, że za ustawą zagłosuje na pewno Lewica i Koalicja Obywatelska. Przypuszczalnie znaczna część Polski 2050 też się za nią opowie. Niepewne jest to, jak zagłosuje PSL – część posłów już zapowiedziała, że żadnych zmian nie poprze. – Od kilku dni zajmujemy się szukaniem głosów w rządzącej koalicji – mówi nam jedna z posłanek pracująca nad ustawą.

Czy będzie plan B?

Dodaje też, że ten trud jest wart jego podjęcia, bo nawet jeśli prezydent zawetuje ustawę, to i tak będzie to sygnał dla prokuratorów, że czasy się zmieniły i by nie podchodzili do takich spraw zbyt restrykcyjnie.