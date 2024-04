Starania Ukrainy o członkostwo w NATO. Od 16 lat brak postępu

Swój udział w zablokowaniu ukraińskiej drogi do NATO ma jednak i Putin. Wypowiedziana przez niego brutalna wojna pokazała, że udzielenie gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie nie jest już tylko dyplomatycznym gestem, ale bardzo konkretnym zobowiązaniem do podjęcia walki z Rosjanami.

– Wątpię, żeby opinia publiczna w większości krajów europejskich, w tym w Polsce, była na to gotowa – przyznał w niedawnym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” szef MSZ Radosław Sikorski.

Poetyka mowy-trawy w sprawie Ukrainy w NATO

W tej sytuacji za zaproszeniem Kijowa do NATO lub przynajmniej określeniem kalendarza takiej akcesji są kraje bałtyckie i w znacznym stopniu po to, by utrzymywać Kreml w niepewności, Francja. To za mało, aby taki plan stał się realny: niepomiernie bardziej wpływowa Ameryka i Niemcy są przeciw. Pozostaje więc ekwilibrystyka słowna. Ma ona pokazać, że jednak Ukraina robi jakiś postęp na drodze do wejścia do paktu i wymyka się z rosyjskiej strefy wpływów. Na ostatnim szczycie NATO w Wilnie zapisano, że sojusz „będzie gotowy do zaproszenia Ukrainy do przystąpienia do paktu wtedy, gdy alianci się na to zgodzą, a warunki po temu zostaną spełnione”. Czy w ramach tej poetyki mowy-trawy da się coś więcej wycisnąć? Głowią się nad tymi w tej chwili najlepsi oratorzy Zachodu.

W bardziej realnej rzeczywistości powstają konkretne inicjatywy pomocy dla Ukrainy. Czesi zbudowali koalicję, która skupuje na całym świecie amunicję dla Ukraińców. Emmanuel Macron stara się wytrącić Putina z równowagi dwuznaczną zapowiedzią, że natowskie wojska mogłyby się pojawić na Ukrainie. Polska daje przykład, jak wygrać wyścig zbrojeń z Rosją. Sekretarz generalny paktu Jens Stoltenberg stara się zebrać pod parasolem NATO wsparcie wojskowe dla Ukrainy poszczególnych państw. Ma nadzieję, że zwiąże to ręce Ameryki na wypadek, gdyby Donald Trump znów znalazł się w Białym Domu.

Wszystko to oznacza jednak, że trwająca już dziesięć lat wojna na Ukrainie potrwa wiele kolejnych lat, może nawet dekad. Jej koniec będzie możliwy dopiero wtedy, gdy zostanie ustalony przebieg granicy między zachodnią i wschodnią częścią Europy. Bo wyznacza go członkostwo w sojuszu atlantyckim.