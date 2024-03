USA: Nieudane poszukiwania trzeciego kandydata na prezydenta

Ruch No Labels, w którego działanie zaangażował się zmarły 27 marca Joe Lieberman, chciałby, by w wyborach prezydenckich wystartował niezależny, centrowy kandydat, który rzuciłby wyzwanie Donaldowi Trumpowi i Joe Bidenowi, kandydatom Partii Republikańskiej i Partii Demokratycznej.



Reklama

Dlaczego Chris Christie nie chce startować w wyborach prezydenckich w USA? Chodzi o Donalda Trumpa

Chris Christie, który bez powodzenia ubiegał się o nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich, nie zdecydował się wystartować w wyborach jako kandydat wspierany przez No Labels.



„Doceniam wsparcie jakie otrzymałem, by wystartować jako kandydat trzeciej partii” — oświadczył Christie. „Choć uważam, że jest to rozmowa, która powinna toczyć się w amerykańskim społeczeństwie, uważam też, że nie jest to droga do zwycięstwa, a jeśli moja kandydatura w jakiś sposób, pomogłaby Donaldowi Trumpowi zostać znów prezydentem, nie jest to droga naprzód” - dodał.



„Washington Post” jako pierwszy poinformował o decyzji Christie, która miała zapaść po sondażach zleconych przez byłego gubernatora w wielu stanach, które wykazały, iż nie ma szans, by włączyć się w walkę o prezydenturę.