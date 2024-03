Zdjęcie Emmanuela Macrona wywołalo falę komentarzy. Porównania do Władimira Putina

Dwa czarno-białe zdjęcia, na których Macron ubrany w podkoszulek okłada worek bokserski z groźnym wyrazem twarzy wywołało we Francji falę komentarzy.



Emmanuel Macron porównywany do Rocky'ego Balboa

Niektórzy internauci porównywali Macrona do Rocky'ego Balboa, bohatera filmów z Sylvestrem Stallonem, podczas gdy inni kwestionują moment publikacji zdjęcia, które pojawiło się po apelach Macrona o bardziej zdecydowaną reakcję na agresję Rosji przeciw Ukrainie i o to, by w pomocy dla Ukrainy Zachód nie wyznaczał sobie „czerwonych linii”.



Macron po spotkaniu liderów państw Zachodu w Paryżu mówił m.in. że nie można wykluczyć wysłania żołnierzy z państw Zachodu na Ukrainę, choć przyznał, że w tej sprawie nie ma konsensusu wśród sojuszników Kijowa.



Tymczasem Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej poinformowała, że Francja przygotowuje już liczący 2 tys. żołnierzy kontyngent, który ma być wysłany na Ukrainę.



Niektórzy internauci twierdzą, że zdjęcia boksującego Macrona mają być dowodem na gotowość prezydenta Francji do konfrontacji z prezydentem Rosji, który znany jest z publikacji zdjęć ilustrujących jego tężyznę fizyczną. Kilka lat temu głośno było o sesji Putina, który pojawił się na nim m.in. jeżdżąc na koniu i łowiąc ryby z odsłoniętym torsem.