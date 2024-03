Europa gotowa uratować Ukrainę. Wspólne stanowisko Polski, Niemiec i Francji

Jednak już dzień później w niemieckiej stolicy Francuz powiedział na konferencji prasowej, że „to nie my będziemy podejmowali inicjatywy prowadzące do eskalacji konfliktu”. Obu swoim partnerom wytłumaczył wcześniej, że Paryż nie ma w tej chwili konkretnych planów przeprowadzenia operacji wojskowej w Ukrainie. Chodzi raczej o „stanowisko polityczne” i „strategiczną dwuznaczność”, która ma utrzymywać Putina w niepewności co do intencji Zachodu.

Do porozumienia pcha kraje Trójkąta Weimarskiego wspólne przekonanie, że weszliśmy w wyjątkowo niebezpieczny etap wojny, który wymaga od Europy znacznie poważniejszego zaangażowania w pomoc dla Ukrainy. Jednym z elementów są niepokojące sygnały napływające z Ameryki. Przynajmniej do listopadowych wyborów prezydenckich nie należy się spodziewać uwolnienia 60 mld dolarów pomocy dla Kijowa, blokowanych przez frakcję republikanów powiązaną z Donaldem Trumpem. Ale i później, niezależnie od tego, kto wyjdzie zwycięsko z walki o Biały Dom, Stany będą coraz bardziej koncentrowały się na Pacyfiku. Spodziewają się tu w ciągu dwóch lat „bardzo poważnego pogorszenia sytuacji”, być może chińskiej inwazji na Tajwan. Dlatego Waszyngton naciska, aby w ciągu tych dwóch lat wojna w Ukrainie została wygaszona, choć nie kosztem strat terytorialnych dla Ukraińców.

Czytaj więcej Polityka Macron: Wojna w Europie będzie winą Rosji Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w wywiadzie, że jeśli Europa chce pokoju, musi szykować się do wojny. Jego zdaniem, Rosja to przeciwnik, który nie zatrzyma się na Ukrainie.

W tym czasie jednak to Europa będzie musiała przejąć główny ciężar wsparcia wojskowego Kijowa. Czy da radę?

W Berlinie uzgodniono plan, który ma do tego doprowadzić. Jednym z elementów jest wart 5 mld euro unijny Fundusz Pokoju na zakup broni. Scholz wydał na to zgodę. Do tej pory to wykluczał, wskazując, że i bez tego bilateralna pomoc wojskowa Niemiec dla Ukraińców jest wielokrotnie większa niż francuska. Z kolei Macron zgodził się, aby z tej puli był finansowany zakup broni i amunicji także spoza Unii, jeśli tu takiej produkcji nie ma.

To ma być model współpracy, który stopniowo pozwoli na uzupełnienie braków Ukrainy. W trakcie berlińskiego spotkania panowała zgoda, że czas nie działa na korzyść Putina, bo najdalej w ciągu wspomnianych już dwóch lat potencjał produkcji broni i amunicji Europy przekroczy rosyjski. Krytyczne będą jednak nadchodzące miesiące. Przewaga Rosji jest w tej chwili znacząca, jednak nie na tyle, aby doprowadzić do załamania ukraińskiej obrony.