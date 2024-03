Wiceminister podkreślił wyraźnie, że zboże nie wpływa do Polski bezpośrednio. - Nie bezpośrednio chociażby z Białorusi, ale już innymi kanałami, przez inne kraje członkowskie. Do tej pory żywność z Rosji nie była objęta embargiem — przypomniał wiceminister rolnictwa.



- To też jest import, który może zawierać zboże kradzione z Ukrainy. Jesteśmy za tym, aby to zatrzymać - dodał Krajewski nawiązując do uchwały, która trafiła do polskiego Sejmu, zawierającej apel do UE, by wprowadzić embargo na żywność z Rosji i Białorusi.