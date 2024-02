Dodała, że "można do tego wykorzystać wiele instrumentów". Zaznaczyła, że lewica chce wykorzystać niż demograficzny do tego, żeby zmniejszać liczebność klas w szkołach.

Magdalena Biejat: Przestrzeń publiczna ma być przyjazna

- Trzecia sprawa to bezpieczna i przyjazna przestrzeń publiczna - powiedziała kandydatka Lewicy na prezydenta Warszawy. - Mieszkam niedaleko parku, ale pomiędzy moim domem a tym parkiem jest dość ruchliwe skrzyżowanie i boję się puścić mojego syna samego do tego parku (...). Chciałabym, żeby ulice w Warszawie były rzeczywiście bezpieczne, żeby były dostosowane do potrzeb każdej osoby - i dorosłej, i dzieciaka, i młodej, i starszej, żeby ta przestrzeń była przyjazna i zielona, żeby była po prostu nasza - mówiła na placu Zamkowym Magdalena Biejat.

Lewica chce, żeby Warszawa budowała mieszkania dla klasy średniej

Pytana o swój program dotyczący mieszkań, kandydatka Lewicy odparła, że "w Warszawie potrzebny jest naprawdę odważny program inwestowania w mieszkania". - Stolica może sięgać po dużo większe środki dostępne z funduszy przeznaczanych przez państwo, stolica może przestać inwestować w ten sposób, że sprzedaje grunty miejskie dla deweloperów, a te grunty przeznaczać pod budowę mieszkań w dobrej jakości o niskim regulowanym czynszu po to, żeby przestać stawiać tylko na mieszkania komunalne - powiedziała.

- Czas, by stolica była stolicą jeśli chodzi o mieszkaniówkę na miarę Wiednia, stolicą, która buduje mieszkania dla klasy średniej, w której każdy może bezpiecznie zamieszkać w dobrej jakości mieszkaniu z dostępnością do usług, dobrego transportu, zieleni. To jest możliwe, trzeba tylko bardzo wyraźnie postawić na to priorytet - przekonywała Magdalena Biejat kandydatka Lewicy na prezydenta Warszawy w wyborach samorządowych 2024.