Trump kpi ze służby wojskowej męża Nikki Haley. Ostra odpowiedź kontrkandydatki

Podczas przemówienia wyborczego w Karolinie Południowej Trump, faworyt Republikanów, wspomniał o majorze Michaelu Haleyu, który od czerwca służy w Afryce w Gwardii Narodowej.

– Gdzie jest jej mąż? Och, nie ma go. Nie ma go. Co się stało z jej mężem? – Trump zapytał tłum, sugerując, że przeniesiono go, aby mógł uniknąć udziału w kampanii swojej żony.

Niechęć Donalda Trumpa do żołnierzy

Haley odpowiedziała nową reklamą, w której ostro krytykuje Trumpa za jego długą historię obrażania żołnierzy i ich rodzin. Przypomina, że były prezydent otrzymał odroczenie lekarskie i nie służył podczas wojny w Wietnamie

W reklamie Haley umieściła komentarze byłego szefa sztabu Białego Domu za czasów Trumpa, Johna Kelly’ego. Powiedział on, że Trump nie chciał odwiedzać paryskiego cmentarza dla poległych weteranów I wojny światowej, ponieważ był on pełen „frajerów” i „przegranych”.