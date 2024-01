W reakcji na decyzję MKiD wymienieni w wezwaniu byli dyrektorzy Telewizyjnej Agencji Informacyjnej nie uznali nowych władz TVP i podjęli bezprawne działania polegające na blokowaniu dostępu do infrastruktury znajdującej się w budynku Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie.

Za te bezprawne działania wszyscy trzej byli dyrektorzy TAI zostali dyscyplinarnie zwolnieni z TVP.



Adamczyk, Pereira i Tulicki wezwani do zapłaty 1,3 mln zł

Spowodowało to niemożność wywiązania się TVP S.A. z umów reklamowych, a to z kolei wywołało szkody, za które spółka domaga się teraz odszkodowania.

"We wtorek, 23 stycznia br., likwidator TVP S.A. w likwidacji Daniel Gorgosz skierował do Michała Adamczyka, Samuela Pereiry oraz Marcina Tulickiego przedsądowe wezwanie do zapłaty odszkodowania w wysokości ponad 1,3 mln zł wraz z odsetkami w terminie 14 dni. Należność stanowi równowartość szkody, jaką TVP S.A. w likwidacji poniosła w związku z brakiem możliwości wykonania świadczeń reklamowych oraz sponsorskich w dniach 20-29 grudnia 2023 r. na antenach TVP Info oraz TVP3 w wyniku bezprawnych działań podjętych wspólnie przez byłych szefów TAI" - czytamy w oświadczeniu MKiD.

Resort dodaje, że dochodzone wezwaniem odszkodowanie nie wyczerpuje roszczeń Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji wobec ww. osób z tytułu wyrządzenia innych szkód związanych z ich działaniami, których wysokość jest obecnie ustalana. Będą ich dotyczyć odrębne wezwania.