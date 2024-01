- Wydaje mi się, że jest cała masa sytuacji w Polsce, że są osoby, które siedzą w więzieniach, gdzie osoby bliskie apelują do różnych instytucji. Nie każda małżonka czy małżonek osadzonego czy osadzonej zna prezydenta Andrzeja Dudę i może się udać do niego na spotkanie i poprosić o ułaskawienie - powiedział Ryszard Petru.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Ponad połowa Polaków nie chce ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika "Czy Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński powinni być ułaskawieni i wyjść z więzienia?" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Odnosząc się do Kamińskiego i Wąsika poseł Polski 2050 stwierdził, że "sprawa jest dosyć prosta - zostali skazani, siedzą w więzieniu". - Prezydent Andrzej Duda mógł ich ułaskawić, wybrał ścieżkę dłuższą. Minister Adam Bodnar (może ich zwolnić - red.), nie widzi widocznie podstaw. Moja opinia jest taka, że nie ma powodu do ich zwolnienia, natomiast, jeżeli prezydent będzie chciał ich ułaskawić, to ich ułaskawi - kontynuował poseł.

Odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu

W środę w Sejmie odbędzie się głosowanie w sprawie odwołania Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) z funkcji wicemarszałka Sejmu. Odwołania Bosaka chce Lewica, która złożyła wniosek w tej sprawie.

Chodzi o wydarzenia z 12 grudnia 2023 r. Tego dnia, gdy Krzysztof Bosak prowadził obrady Sejmu, poseł Konfederacji Grzegorz Braun za pomocą gaśnicy proszkowej zgasił zapalone w budynku Sejmu świece chanukowe. - Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu RP - argumentował potem z sejmowej mównicy Braun, zarzucając posłom ignorancję i brak wiedzy, czym jest święto Chanuki.