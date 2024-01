Spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem. Premier: Przywracamy rządy prawa

Po spotkaniu z prezydentem głos zabrał też premier Donald Tusk. Konferencję prasową zapowiedziano na godz. 14:00, rozpoczęła się ona z 14-minutowym opóźnieniem. Premier wystąpił przed posiedzeniem rządu. Tusk ogłosił termin wyborów samorządowych, zapewnił, że uprawnionym do otrzymywania 800+ świadczenie zostanie wypłacone w pełnym wymiarze oraz zapowiedział nowelizację ustawy tak, by pigułka "dzień po” była dostępna bez recepty. Następnie premier odniósł się do swego spotkania z prezydentem.



Donald Tusk o spotkaniu z Andrzejem Dudą

- Poprosiłem o to spotkanie kilka dni temu w związku z moją planowaną w najbliższych dniach wizytą w Kijowie, także w związku z zakończeniem kadencji władz Unii Europejskiej - powiedział.

- Wymieniliśmy uwagi dotyczące polityki międzynarodowej, ale oczywiście w czasie rozmowy poruszyliśmy także kwestie sytuacji wewnętrznej - zaznaczył Donald Tusk. - Powiedziałem panu prezydentowi, że niezależnie od tego, że mamy różne poglądy np. na praworządność - dla mnie, jak to prezydent ujął, "terror praworządności" to jest jedna z najważniejszych zasad, jaką chcę się kierować, to znaczy uważam, że wszyscy bez wyjątku, czy to prezydent, były minister, poseł, osoba sprawująca jakiekolwiek funkcje czy wykonująca jakikolwiek zawód, emeryt czy licealista, każdy obywatel powinien podlegać dokładnie tym samym rygorom prawnym, bez żadnego wyjątku - dodał.

Donald Tusk nawiązał przy tym do słów prezydenta Andrzeja Dudy, który w niedzielę 14 stycznia podczas wystąpienia na obchodach 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa powiedział, że "mamy obecnie do czynienia z terrorem praworządności". Było to nawiązanie do sprawy polityków PiS, byłych ministrów wybranych 15 października do Sejmu, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy zostali osadzeni w zakładach karnych. Prezydent uważa, że skutecznie ułaskawił obu polityków w 2015 r.