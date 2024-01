Autobus przed Belwederem. Krzysztof Bosak: Wpis Trzaskowskiego jak podpis sprawcy

Zdaniem Krzysztofa Bosaka, sytuacja "w bardzo nieciekawym położeniu" stawia koalicjantów Platformy Obywatelskiej, szczególnie Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię, liderów PSL i Polski 2050, partii, które zawarły sojusz o nazwie Trzecia Droga. "Z trzeciej drogi weszli na drogę bez odwrotu" - napisał polityk Konfederacji.

Krzysztof Bosak: Nie ma powodów do satysfakcji

Wicemarszałek Sejmu odniósł się też do sytuacji Służby Ochrony Państwa po tym, jak policjanci zatrzymali Kamińskiego i Wąsika na terenie Pałacu Prezydenckiego. "Reputacja i zaufanie do SOP u prezydenta zostają zrujnowane; pytanie co dalej z ochroną prezydenta?; jest dla mnie oczywiste, że po tym musi ona zostać zorganizowana ponownie w inny sposób" - czytamy.

Według współprzewodniczącego Konfederacji, po wtorkowych wydarzeniach "jesteśmy dalej niż bliżej zażegnania anarchii w sądownictwie i w państwie, która rządowi PO znacząco będzie utrudniać rządzenie, o ile rząd zamierza trzymać się zasad państwa prawa". Zdaniem Bosaka, realne staje się pytanie, czy Donald Tusk zamierza jako premier trzymać się zasad państwa prawa, czy grać czysto siłowo.

"Tak wygląda moim zdaniem bilans kolejnej (po częściowo nieudanym zajęciu TVP) siłowej akcji rządu. Nie ma powodów do satysfakcji, niezależnie komu kibicujecie w tym konflikcie" - zakończył Krzysztof Bosak.