Jarosław Kaczyński o nocnym telefonie do prezesa TVP. "Każdy obywatel może, jeśli kogoś zna"

- Zobaczyłem, że jest brak sygnału. Wiedziałem, że w tym samym czasie wrócił marszałek (Ryszard) Terlecki. Zadzwoniłem do marszałka Terleckiego i marszałek Terlecki mi potwierdził (że telewizja jest wyłączona — red.) - dodał.



Jarosław Kaczyński o telefonie do prezesa TVP: Sytuacja towarzysko nie była najłatwiejsza

- Potem dzwoniłem jeszcze do dwóch osób, ale one spały. Po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że w tej sytuacji trzeba zadzwonić do prezesa telewizji. Co prawda znam go krócej niż prezesa (Jacka) Kurskiego (byłego prezesa TVP — red.), którego znam od jego bardzo młodych, ale moich stosunkowo młodych lat, ale go trochę znam. I zaryzykowałem, bo to towarzysko nie była to sytuacja najłatwiejsza. Ale zaryzykowałem i dowiedziałem się, i to mnie bardzo ucieszyło, że ja nie mam odpowiedniego dekodera, nic się nie stało - relacjonował.



- To chodziło o to, czy TVP była wyłączona, czy też nie. To nie oznacza żadnej zależności, to jest po prostu pytanie o to czy coś działa, czy nie działa. Każdy polityk, każdy obywatel może to pytanie zadać, jeśli jakąś osobę zna — podsumował Kaczyński pytając czy dzwonienie w nocy do prezesa TVP przez prezesa partii politycznej nie świadczą o politycznym wpływie na media publiczne.



- Cała bajka o szefach na telefon odnosi się do dzisiejszej sytuacji. To są na pewno szefowie na telefon. To ludzie, którzy zdecydowali się na łamanie prawa, sytuację, która budzi sprzeciw przynajmniej wśród bardzo dużej części dziennikarzy, ale budzi też pogardę. To podobieństwo do sytuacji z czasu stanu wojennego jest uderzające. I naprawdę bardzo mi przykro, że tacy ludzie mogą funkcjonować w mediach publicznych — stwierdził też Kaczyński.