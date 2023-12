Kurator Barbara Nowak może stracić odznakę za zasługi dla dzieci

14 grudnia kończy się kadencja rzecznika praw dziecka. Dotychczasowego RPD Mikołaja Pawlaka na tym stanowisku zastąpi Monika Horna-Cieślak, która na to stanowisko została wybrana przez Sejm pod koniec listopada.

Dlaczego kurator Nowak miałaby stracić medal?

Ustępujący rzecznik to rzecznik milczący – wypowiadał się sporadycznie i unikał mediów. I chociaż podczas nielicznych wywiadów podkreślał, że najważniejsze jest dobro dziecka, trudno było to zauważyć w jego działaniach.

Przykładowo we wtorek wręczył Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka małopolskiej kurator oświaty Barbarze Nowak. Tym samym znalazła się ona wśród takich osób zasłużonych dla dzieci jak m.in. prof. Maria Łopatkowa, prof. Alicja Chybicka, Jurek Owsiak, prof. Marek Konopczyński czy prof. Marian Zembala. Czy słusznie?

Zdaniem Marka Michalaka, byłego rzecznika praw dziecka, który to odznaczenie ustanowił, zdecydowanie nie. „Oświadczam, że zaraz po zaprzysiężeniu nowej Rzecznik Praw Dziecka Pani Moniki Hornej-Cieślak skieruję do pani rzecznik wniosek o pozbawienie małopolskiej kuratorki nadanej jej dzisiaj przez odchodzącego RPD odznaki. Działalność tych państwa uznaję za nieetyczne i szkodliwe dla dzieci i ich praw. Medal ten to nie jest broszka, którą można rozdawać znajomym, ale poważna nagroda dla osób wybitnych. Z pewnością do takich nie należy małopolska kuratorka – napisał w mediach społecznościowych. – Janusz Korczak, którego wizerunek umieściłem na projekcie medalu, nie zasłużył sobie, żeby legitymizować działania takich osób” – dodał.