Alternatywnie Putin mógłby pozwolić, by wojna przekształciła się w "zamrożony konflikt", w którym Rosja próbowałaby utrzymać Ukrainę w uścisku, okupując południową i wschodnią część kraju przez nieokreślony czas.

Polityka zagraniczna Rosji

Decyzja Putina o rozpoczęciu wojny na Ukrainie doprowadziła do zerwania stosunków z Zachodem. Moskwa zbliżyła się do Chin i Indii w ramach dążenia do przełamania dominacji USA w stosunkach międzynarodowych i zbudowania tego, co nazywa "wielobiegunowym światem".

Rosja utrzymuje także relacje z Afryką, Bliskim Wschodem i Ameryką Łacińską. W ostatnich miesiącach Putin odbył spotkania z przywódcami Korei Północnej i Iranu, dwóch krajów, które podzielają jego wrogość wobec Stanów Zjednoczonych i są w stanie zaopatrywać jego armię na Ukrainie. Nowa kadencja Putina prawdopodobnie będzie oznaczać zwiększenie nacisku na relacje Rosji z rozszerzającą się grupą krajów BRICS, które Moskwa chce rozwinąć poza handel, aby objąć nowe obszary, takie jak współpraca w kosmosie i Igrzyska Olimpijskie w formule BRICS.

Broń jądrowa

W sytuacji, gdy jego siły konwencjonalne ugrzęzły na Ukrainie pod naporem mniejszego, ale silnie zmotywowanego i uzbrojonego po zęby zachodniego przeciwnika, Putin wielokrotnie mówił o wielkości i możliwościach rosyjskiego arsenału nuklearnego. Stwierdził, że Rosja może wznowić testy nuklearne po raz pierwszy od czasów Związku Radzieckiego, choć Moskwa twierdzi, że nie przeprowadzi testów, dopóki nie zrobią tego Stany Zjednoczone.

Perspektywy przedłużenia lub zastąpienia układu New START, który ogranicza liczbę głowic strategicznych, jakie Rosja i Stany Zjednoczone mogą rozmieścić, są obecnie niewielkie. Jest to ostatni pozostały pakt o kontroli zbrojeń nuklearnych między tymi dwoma krajami i ma wygasnąć w lutym 2026 r., czyli mniej niż dwa lata po rozpoczęciu nowej kadencji Putina.

Handel i energia

Od początku wojny Rosja straciła większość lukratywnego rynku energii w Europie. Aby to zrekompensować, Moskwa liczy na trzy duże nowe projekty: