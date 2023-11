Grzegorz Braun nazwał Morawieckiego zbrodniarzem. Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty zareagował

Czytaj więcej Polityka Komisje śledcze. Konfederacja: Pociągnąć przestępców politycznych do odpowiedzialności Konfederacja przygotowała projekty uchwał w sprawie powołania komisji śledczych dot. polityki energetycznej, ds. zbadania przyczyn i skutków niekontrolowanego importu żywności z Ukrainy oraz ds. potencjalnych nieprawidłowości związanych z polityką covidową.

Braun dodał, że "drzwi pomieszczeń, w których schodzili z tego świata chorzy zamykano przed rodzinami, bliskimi". - A nawet przed spowiednikami - podkreślił.



Grzegorz Braun oskarża Morawieckiego o śmierć ćwierć miliona Polaków. Reakcja wicemarszałka Sejmu

- Warto by wszyscy wyciągnęli z tego wnioski i że to jest przyczynek do jakiegoś rozliczenia środowiskowego. Kto w Polsce wpadł na pomysł, by zamknąć drzwi przed spowiednikiem, który miałby podejść do łóżka umierającego? Co to za totalniacy, zbrodniarze. Siedzi tutaj odpowiedzialny za to Mateusz Jakub Morawiecki, który ma na koncie więcej niż Jaruzelski z Kiszczakiem jeśli chodzi o posyłanie na tamten świat Polaków. Ćwierć miliona ludzi, którzy nie pomarli na żadnego wrażego wirusa tylko zwykłe niewydolności, zawały, niedrożności, poumierali dlatego, że zamykaliście szpitale... - mówił Braun. W tym momencie Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu prowadzący w tym momencie obrady, wyłączył mu mikrofon.



- Panie pośle, szanuję wszystkich posłów i ich wypowiedzi. Mam uprzejmą prośbę: spróbowaliśmy od nowej kadencji się nie obrażać, spróbujmy. Mam do pana taką ciepłą prośbę: niech pan zanim coś powie, niech pan złapie trochę refleksji do tego co pan powie - zwrócił się do Brauna.



- Ja się po prostu dopominam o sądy i trybunały dla zbrodniarzy - odparł Braun, po czym Czarzasty znów wyłączył mu mikrofon.