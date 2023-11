Kto zasiądzie w Trybunale Stanu? Są pierwsze nazwiska kandydatów

Czy starczy głosów

Problem w tym, że na drodze do realizacji tego postulatu może stać brak odpowiedniej większości. Zgodnie z konstytucją do postawienia prezydenta przed TS potrzeba dwóch trzecich, czyli 374 członków Zgromadzenia Narodowego. W przypadku premiera i ministrów wymagana jest większość trzech piątych Sejmu, czyli 276 posłów. Obie te większości są nieosiągalne dla nowej koalicji, więc wiarygodnie brzmią póki co tylko zapowiedzi postawienia przed TS prezesa NBP Adama Glapińskiego. W jego sprawie, podobnie jak np. członków KRRiT, wymagana jest bezwzględna większość w Sejmie.

Raczej nie chodzi o to, by złapać króliczka, lecz żeby go gonić.

Poseł PiS Marek Ast

Dlatego politycy PiS do zapowiedzi nowej koalicji podchodzą z dystansem. – Jeżeli jedynym spoiwem, które łączy większość sejmową, jest chęć rozliczania PiS za jakieś rzekome winy, to można się spodziewać wszczęcia procedury w Sejmie, nawet jeśli koalicja nie ma większości do jej sfinalizowania. Taka procedura może się następnie toczyć przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Jednak raczej nie chodzi o to, by złapać króliczka, lecz żeby go gonić – mówi poseł PiS Marek Ast.

Czytaj więcej Polityka Pełny tekst umowy koalicyjnej KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy "Wspólnie deklarujemy utworzenie koalicji na rzecz zbudowania trwałej większości parlamentarnej, wspólnego rządu i naprawy Rzeczpospolitej" - czytamy w umowie koalicyjnej podpisanej 10 listopada przez liderów Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy.

Przypomina, że podobne przypadki miały już miejsce w przeszłości. W 2012 roku politycy PO skierowali do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej wniosek dotyczący byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Postępowanie zostało umorzone po objęciu władzy przez PiS. Blisko było za to postawienia przed Trybunałem byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W 2015 roku, tuż przed wyborami, zabrakło do tego pięciu głosów w Sejmie.

Czy tym razem też skończy się na zapowiedziach? – Temat odpowiedzialności konstytucyjnej polityków PiS nie był dotąd omawiany w ramach rozmów koalicyjnych – mówi jeden z liderów nowej koalicji proszący o zachowanie anonimowości. – Jeszcze jest jednak na to wcześnie. Póki co poczekajmy na wybór członków TS – podsumowuje.