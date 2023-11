Niedawne zamknięcie placówek dyplomatycznych przez Koreę Północną było oznaką, że kraj ten ma trudności z zarabianiem pieniędzy za granicą z powodu międzynarodowych sankcji - poinformowało we wtorek południowokoreańskie ministerstwo ds. zjednoczenia.

W poniedziałek północnokoreańska agencja informacyjna KCNA podała, że ambasadorowie tego kraju złożyli w zeszłym tygodniu "pożegnalne" wizyty przywódcom Angoli i Ugandy, a lokalne media w obu krajach afrykańskich poinformowały o zamknięciu ambasad.

Zarówno Angola, jak i Uganda utrzymywały przyjazne stosunki z Koreą Północną od lat siedemdziesiątych.

- Zamknięcia ambasad przygotowują grunt pod to, co może być jednym z największych wstrząsów w polityce zagranicznej kraju od dziesięcioleci, z konsekwencjami dla zaangażowania dyplomatycznego, pracy humanitarnej w, a także zdolności do generowania nielegalnych dochodów - ocenił Chad O'Carroll, założyciel strony internetowej NK Pro poświęconej Korei Północnej.