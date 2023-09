Premier Izraela Beniamin Netanjahu zaapelował do Elona Muska. Chodzi o antysemityzm

- Zachęcam i apeluję o znalezienie równowagi - dodał Netanjahu.



Musk odpowiedział, że jest przeciw antysemityzmowi i przeciw wszystkiemu co "promuje nienawiść i konflikt". Zapewnił też, że platforma X nie będzie promować mowy nienawiści.



Elon Musk zadeklarował, że jego firma ograniczy zasięg określonych wpisów w platformie X, które mogą naruszać jej zasady

Musk przekonywał, że platforma X powinna być przestrzenią dla ludzi do prezentowania różnorodnych punktów widzenia, ale - jak dodał - jego firma ograniczy zasięg określonych wpisów, które mogą naruszać jej zasady. Miliarder nazwał to podejście "wolnością słowa, nie zasięgu" (ang. freedom of speech, not reach).

Miliarder mówił też, że jego spotkanie z Netanjahu wywołało "większy sprzeciw pracowników Tesli niż cokolwiek co dotychczas zrobił".