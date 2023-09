Ramzan Kadyrow, poszukiwany żywy, a może martwy

Jednocześnie same plotki o złym stanie jego zdrowia podrywają polityczną stabilizację w Czeczenii, osiągniętą po dwóch wojnach Rosji z miejscowym niepodległościowym ruchem. Obecny reżym panujący w republice opiera się na Kadyrowie i jego rodzinie, nie wiadomo, co stałoby się, gdyby go zabrakło. Większość komentatorów obawia się nawet ponownego wybuchu walk, zarówno pomiędzy poszczególnymi miejscowymi klanami, jak i z Rosją.

„Destabilizacja rządów Kadyrowa w Czeczenii byłaby bardzo poważnym ciosem dla rządów samego Putina” – uważa amerykański Institute for the Study of War. Jednym z filarów popularności prezydenta w Rosji jest właśnie wygrana tzw. druga wojna czeczeńska (w latach 1999–2006).