Donald Trump, od czasu aresztowania, zebrał ponad 7 mln dolarów na kampanię

Trump i jego sztab wykorzystali policyjne zdjęcie wykonane Trumpowi do zbierania środków - zdjęcie to pojawiło się już na T-shirtach, kieliszkach, kubkach czy plakatach, które można kupić w internecie.

52 proc. Tylu wyborców Partii Republikańskiej chce, aby Trump był jej kandydatem na prezydenta

W czwartek wieczorem Trump został formalnie przyjęty do aresztu w stanie Georgia, który jednak opuścił po godzinie w związku z wpłaceniem kaucji w wysokości 200 tys. dolarów.

Cztery sprawy karne przeciwko Donaldowi Trumpowi

Aresztowanie ma związek z czwartą już sprawą karną, która toczy się przeciwko prezydentowi - tym razem dotyczy ona próby zmiany wyniku wyborów prezydenckich w stanie Georgia. Trzy poprzednie dotyczą podżegania przez Trumpa jego zwolenników do sprzeciwiania się wynikowi wyborów prezydenckich, co doprowadziło do szturmu na Kapitol 6 stycznia 2001 roku; niewłaściwego przechowywania tajnych dokumentów zabranych z Białego Domu po zakończeniu prezydentury oraz nieprawidłowości w zeznaniach finansowych w związku z wypłatą byłej gwieździe filmów porno, Stormy Daniels, pieniędzy w zamian za milczenie o związku z Trumpem przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku.



Trump twierdzi, że wszystkie zarzuty wobec niego są motywowane politycznie.