Republikańska debata bez Donalda Trumpa. Rywale go poprą, nawet gdy zostanie skazany

Ramaswamy w odpowiedzi przekonywał, że wszyscy inni kandydaci są "kupieni i opłaceni". 38-latek sugerował też, że mógłby wstrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy przekonując, iż wojna Rosji z Ukrainą nie jest priorytetem USA.



Kandydaci atakowali też Joe Bidena.

- Nasz kraj podupada - mówił DeSantis. - Musimy odwrócić Bidenomikę tak aby rodziny z klasy średniej miały znów szansę na powodzenie - dodał.

Wobec nieobecności Trumpa spodziewano się, że to DeSantis będzie obiektem większości ataków rywali, jako drugi kandydat z największym poparciem. Okazało się jednak, że częściej obiektem ataków był Ramaswamy co wskazuje, że rywale postrzegają go obecnie jako większe zagrożenie niż gubernatora Florydy.



W ostatnim sondażu Reuters/Ipsos 47 proc. wyborców Partii Republikańskiej zapowiedziało, że poprze Trumpa w prawyborach. DeSantis uzyskał 13 proc. poparcia, o 6 punktów procentowych mniej niż w lipcu. Poparcie pozostałych kandydatów było jednocyfrowe.